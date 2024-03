Boeing Aktie News: Dow Jones Aktie Boeing wird am Freitagmittag ausgebremst

Notierung im Fokus

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Freitagmittag die Aktie von Boeing. Die Aktionäre schickten das Papier von Boeing nach unten. In der Tradegate-Sitzung verlor die Aktie zuletzt 1,2 Prozent auf 183,62 EUR.

Die Boeing-Aktie notierte um 11:49 Uhr im Tradegate-Handel in Rot und verlor 1,2 Prozent auf 183,62 EUR. In der Spitze fiel die Boeing-Aktie bis auf 183,10 EUR. Den Handelstag beging das Papier bei 183,96 EUR. Zuletzt wechselten via Tradegate 1.687 Boeing-Aktien den Besitzer.

Am 15.12.2023 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 243,40 EUR. Der aktuelle Kurs der Boeing-Aktie ist somit 32,56 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 27.10.2023 bei 167,00 EUR. Der aktuelle Kurs der Boeing-Aktie ist somit 9,05 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Nach 0,000 USD im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 0,334 USD je Boeing-Aktie. Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 262,88 USD für die Boeing-Aktie aus.

Am 31.01.2024 hat Boeing die Kennzahlen zum am 31.12.2023 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Der Verlust je Aktie belief sich auf -0,47 USD. Im Vorjahresquartal hatten -1,75 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Im abgelaufenen Quartal hat Boeing 22.018,00 USD umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 10,20 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 19.980,00 USD erwirtschaftet worden.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q1 2024 dürfte Boeing am 24.04.2024 präsentieren.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2024 auf 3,71 USD belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

