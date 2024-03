Boeing Aktie News: Dow Jones Aktie Boeing am Freitagnachmittag mit kaum veränderter Tendenz

Fokus auf Aktienkurs

Die Aktie von Boeing hat am Freitagnachmittag nur geringe Kursbewegungen zu verzeichnen. Mit einem Kurs von 202,87 USD zeigte sich die Boeing-Aktie im New York-Handel zuletzt kaum verändert.

Bei der Boeing-Aktie ließ sich um 15:53 Uhr kaum Bewegung zum Vortag ausmachen. Im New York-Handel hat das Papier einen Wert von 202,87 USD. Die Boeing-Aktie baute ihre Kursgewinne zwischenzeitlich bis auf das bisherige Tageshoch bei 202,87 USD aus. Die Boeing-Aktie sank bis auf 201,20 USD. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 201,84 USD. Zuletzt wurden via New York 113.150 Boeing-Aktien umgesetzt.

Am 22.12.2023 erreichte der Anteilsschein mit 267,54 USD ein 52-Wochen-Hoch. Gewinne von 31,88 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 176,25 USD. Dieser Wert wurde am 26.10.2023 erreicht. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 13,12 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Boeing-Aktie.

Im Jahr 2023 erhielten Boeing-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 0,000 USD. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 0,334 USD. Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die Boeing-Aktie bei 262,88 USD.

Boeing ließ sich am 31.01.2024 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 31.12.2023 beendeten Jahresviertel offengelegt. Der Verlust je Aktie wurde auf -0,47 USD beziffert. Im Vorjahresquartal hatte das Boeing ein Ergebnis je Aktie von -1,75 USD vermeldet. Auf der Umsatzseite standen 22.018,00 USD in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 19.980,00 USD umgesetzt.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 24.04.2024 erfolgen.

Experten taxieren den Boeing-Gewinn für das Jahr 2024 auf 3,71 USD je Aktie.

