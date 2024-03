Boeing Aktie News: Dow Jones Aktie Boeing verteuert sich am Freitagvormittag

Aktienkurs im Fokus

Zu den bestplatzierten Aktien des Tages zählt am Freitagvormittag der Anteilsschein von Boeing. Die Boeing-Aktie stieg im AMEX-Handel. Zuletzt verteuerte sich das Papier um 1,1 Prozent auf 203,24 USD.

Werte in diesem Artikel

Die Boeing-Aktie konnte um 22:15 Uhr im AMEX-Handel zulegen und verteuerte sich um 1,1 Prozent auf 203,24 USD. Die Boeing-Aktie zog in der Spitze bis auf 203,52 USD an. Zur Startglocke stand der Titel bei 201,00 USD. Bisher wurden heute 1.665 Boeing-Aktien gehandelt.

Bei 266,14 USD erreichte der Titel am 22.12.2023 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 30,95 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Am 26.10.2023 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 176,59 USD nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Mit einem Abschlag von mindestens 13,11 Prozent könnte die Boeing-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Für Boeing-Aktionäre gab es im Jahr 2023 eine Dividende in Höhe von 0,000 USD. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 0,334 USD ausgeschüttet werden. Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die Boeing-Aktie bei 262,88 USD.

Die Bilanz zum am 31.12.2023 abgelaufenen Quartal legte Boeing am 31.01.2024 vor. Für das jüngste Jahresviertel wies das Unternehmen ein EPS von -0,47 USD je Aktie aus. Ein Jahr zuvor hatte bei Boeing ein EPS von -1,75 USD in den Büchern gestanden. Beim Umsatz wurden 22.018,00 USD gegenüber 19.980,00 USD im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q1 2024 dürfte Boeing am 24.04.2024 vorlegen.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Boeing-Aktie in Höhe von 3,71 USD im Jahr 2024 aus.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Boeing-Aktie

Behörde findet keine Unterlagen zu Boeings Arbeit an herausgerissenem Rumpfteil - Boeing-Aktie steigt dennoch

Optimismus in New York: Dow Jones-Börsianer greifen zu

Börse New York in Grün: Dow Jones beginnt Mittwochssitzung mit Gewinnen