Boeing Aktie News: Dow Jones Aktie Boeing zeigt sich am Montagnachmittag fester

08.04.24 16:09 Uhr

Die Aktie von Boeing zählt am Montagnachmittag zu den Gewinnern des Tages. Zuletzt sprang die Boeing-Aktie im New York-Handel an und legte um 0,4 Prozent auf 183,96 USD zu.

Das Papier von Boeing legte um 15:53 Uhr zu und stieg im New York-Handel um 0,4 Prozent auf 183,96 USD. Das bisherige Tageshoch markierte die Boeing-Aktie bei 184,50 USD. Zum New York-Handelsstart notierte das Papier bei 182,14 USD. Bisher wurden via New York 154.883 Boeing-Aktien gekauft oder verkauft. Am 22.12.2023 erreichte der Anteilsschein mit 267,54 USD ein 52-Wochen-Hoch. Der derzeitige Kurs der Boeing-Aktie liegt somit 31,24 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Bei 176,25 USD erreichte der Anteilsschein am 26.10.2023 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 4,19 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Boeing-Aktie. Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 0,365 USD, nach 0,000 USD im Jahr 2023. Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 256,63 USD. Am 31.01.2024 legte Boeing die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 31.12.2023 endete, vor. Es wurde ein Verlust je Aktie von -0,47 USD gegenüber -1,75 USD im Vorjahresquartal verkündet. Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 10,20 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 22.018,00 USD umgesetzt, gegenüber 19.980,00 USD im Vorjahreszeitraum. Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q1 2024 dürfte Boeing am 24.04.2024 vorlegen. Am 23.04.2025 wird Boeing schätzungsweise die Ergebnisse für Q1 2025 präsentieren. Den erwarteten Gewinn je Boeing-Aktie für das Jahr 2024 setzen Experten auf 0,777 USD fest. Redaktion finanzen.net Die aktuellsten News zur Boeing-Aktie 737-Stilllegung: Boeing zahlt dreistellige Millionenentschädigung an Alaska Airlines - Boeing-Aktie im Plus Boeing-Aktie verliert: Boeing baut offenbar wegen verschärfter Kontrollen deutlich weniger Jets Börse New York: Dow Jones präsentiert sich nachmittags fester

