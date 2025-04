Boeing Aktie News: Dow Jones Aktie Boeing verteuert sich am Nachmittag

Kurs der Boeing

Die Aktie von Boeing gehört am Dienstagnachmittag zu den erfolgreicheren des Tages. Zuletzt sprang die Boeing-Aktie im New York-Handel an und legte um 4,7 Prozent auf 145,43 USD zu.

Um 15:51 Uhr sprang die Boeing-Aktie im New York-Handel an und legte um 4,7 Prozent auf 145,43 USD zu. Den höchsten Stand des Tages erreichte die Boeing-Aktie bisher bei 146,32 USD. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 145,80 USD. Zuletzt wechselten via New York 459.284 Boeing-Aktien den Besitzer.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 01.08.2024 bei 196,93 USD. Der derzeitige Kurs der Boeing-Aktie liegt somit 26,15 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Der Anteilsschein verbuchte am 07.04.2025 Kursverluste bis auf 128,92 USD und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Boeing-Aktie derzeit noch 11,35 Prozent Luft nach unten.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 0,077 USD, nach 0,000 USD im Jahr 2024. Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 212,50 USD je Boeing-Aktie aus.

Boeing ließ sich am 28.01.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 31.12.2024 beendeten Jahresviertel offengelegt. Der Verlust je Aktie wurde auf -5,46 USD beziffert. Im Vorjahresquartal hatte das Boeing ein Ergebnis je Aktie von -0,04 USD vermeldet. Der Umsatz wurde auf 15,24 Mrd. USD beziffert – das bedeutet einen Abschlag von 30,77 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 22,02 Mrd. USD umgesetzt worden waren.

Die Kennzahlen für Q1 2025 dürfte Boeing am 23.04.2025 präsentieren. Experten terminieren die Vorlage der Q1 2026-Bilanz auf den 29.04.2026.

Laut Analysten dürfte Boeing im Jahr 2025 einen Verlust in Höhe von -1,065 USD einfahren.

