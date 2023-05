Boeing Aktie News: Dow Jones Aktie Boeing am Montagnachmittag mit stabiler Tendenz

Aktien in diesem Artikel Boeing 179,88 EUR

0,25% Charts

News

Analysen

Kaum Bewegung ließ sich um 15:52 Uhr bei der Boeing-Aktie ausmachen. Das Papier notierte via New York bei 198,24 USD. Den höchsten Wert des Tages markierte die Boeing-Aktie bei 199,37 USD. Die Boeing-Aktie gab in der Spitze bis auf 197,86 USD nach. Zur Startglocke stand der Titel bei 199,16 USD. Zuletzt wechselten via New York 65.033 Boeing-Aktien den Besitzer.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 15.02.2023 bei 221,32 USD. Der aktuelle Kurs der Boeing-Aktie ist somit 10,43 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 15.06.2022 bei 113,03 USD. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 75,39 Prozent.

Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 233,20 USD je Boeing-Aktie an.

Boeing ließ sich am 26.04.2023 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 31.03.2023 beendeten Jahresviertel offengelegt. Für das jüngste Jahresviertel wies das Unternehmen ein EPS von -1,27 USD je Aktie aus. Ein Jahr zuvor hatte bei Boeing ein EPS von -2,75 USD in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite standen 17.921,00 USD in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 13.991,00 USD umgesetzt.

Die kommende Q2 2023-Kennzahlen werden voraussichtlich am 26.07.2023 veröffentlicht.

Beim EPS gehen Experten im Vorfeld davon aus, dass Boeing 2023 einen Verlust in Höhe von -1,484 USD ausweisen wird.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Boeing-Aktie

Inflation, BIP, Gas & Co: Aktuelle Auswirkungen der Ukraine-Krise auf Konjunktur, Energiepreise und Aktien im Überblick

So schätzen die Analysten die Boeing-Aktie im April 2023 ein

Boeing-Aktie an der NYSE dennoch freundlich: Boeing erneut mit Verlust im ersten Quartal

Ausgewählte Hebelprodukte auf Boeing Co. Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Boeing Co. Long Short Hebel wählen: 5x 10x Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen Name Hebel KO Emittent Keine Daten Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Boeing Co.

Bildquellen: Ken Wolter / Shutterstock.com