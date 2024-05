Boeing Aktie News: Dow Jones Aktie Boeing zeigt sich am Nachmittag gestärkt

Notierung im Blick

Zu den bestplatzierten Aktien des Tages zählt am Mittwochnachmittag der Anteilsschein von Boeing. Im New York-Handel gewannen die Boeing-Papiere zuletzt 0,8 Prozent.

Das Papier von Boeing konnte um 15:52 Uhr klettern und stieg im New York-Handel um 0,8 Prozent auf 178,09 USD. Den höchsten Wert des Tages markierte die Boeing-Aktie bei 178,09 USD. Bei 176,16 USD eröffnete der Anteilsschein. Im heutigen Handel wurden bisher 94.078 Boeing-Aktien umgesetzt.

Am 22.12.2023 erreichte der Anteilsschein mit 267,54 USD ein 52-Wochen-Hoch. Gewinne von 50,23 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 159,71 USD. Dieser Wert wurde am 26.04.2024 erreicht. Mit Abgaben von 10,32 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Die Dividendenausschüttung für Boeing-Aktionäre betrug im Jahr 2023 0,000 USD, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 0,000 USD belaufen. Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 251,86 USD für die Boeing-Aktie.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte Boeing am 24.04.2024 vor. Das Ergebnis je Aktie fiel negativ aus. Der Verlust je Papier wurde auf -0,56 USD beziffert. Im Vorjahresviertel waren -0,69 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite wurde ein Minus von 7,54 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr vermeldet. Der Umsatz belief sich auf 16,57 Mrd. USD. Im Vorjahreszeitraum waren 17,92 Mrd. USD in den Büchern gestanden.

Voraussichtlich am 24.07.2024 dürfte Boeing Anlegern einen Blick in die Q2 2024-Bilanz gewähren.

Experten prognostizieren für das Jahr 2024 einen Verlust in Höhe von -0,218 USD je Boeing-Aktie.

