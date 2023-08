Boeing Aktie News: Dow Jones Aktie Boeing tendiert am Dienstagvormittag nordwärts

Kursentwicklung im Fokus

Die Aktie von Boeing zählt am Dienstagvormittag zu den Gewinnern des Tages. Zuletzt ging es für das Boeing-Papier aufwärts. Im AMEX-Handel verteuerte es sich um 2,9 Prozent auf 238,06 USD.

Das Papier von Boeing konnte um 22:15 Uhr klettern und stieg im AMEX-Handel um 2,9 Prozent auf 238,06 USD. Der Kurs der Boeing-Aktie legte bis auf ein Tageshoch von 238,69 USD zu. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 237,42 USD. Zuletzt wechselten 12.002 Boeing-Aktien den Besitzer.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 242,00 USD. Dieser Kurs wurde am 02.08.2023 erreicht. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Boeing-Aktie mit einem Kursplus von 1,66 Prozent wieder erreichen. Am 01.10.2022 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 120,99 USD ab. Der derzeitige Kurs der Boeing-Aktie liegt somit 96,76 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 246,20 USD je Boeing-Aktie an.

Die Bilanz zum am 30.06.2023 abgelaufenen Quartal legte Boeing am 26.07.2023 vor. Es wurde ein Verlust je Aktie von -0,82 USD gegenüber -0,37 USD im Vorjahresquartal verkündet. Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 18,40 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 16.681,00 USD generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 19.751,00 USD ausgewiesen.

Die Kennzahlen für Q3 2023 dürfte Boeing am 25.10.2023 präsentieren.

2023 dürfte Boeing einen Verlust von -2,050 USD verbuchen, davon gehen Experten aus.

