Boeing Aktie News: Dow Jones Aktie Boeing am Nachmittag mit Verlusten

Die Aktie von Boeing gehört am Freitagnachmittag zu den Verlierern des Tages. Die Aktionäre schickten das Papier von Boeing nach unten. In der New York-Sitzung verlor die Aktie zuletzt 1,8 Prozent auf 212,18 USD.

Die Boeing-Aktie rutschte in der New York-Sitzung um 15:51 Uhr um 1,8 Prozent auf 212,18 USD ab. Zwischenzeitlich weitete die Boeing-Aktie die Kursverluste bis auf ein Tagestief bei 212,11 USD aus. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 215,60 USD. Über New York wurden im bisherigen Handelsverlauf 99.602 Boeing-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Am 02.08.2023 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 243,02 USD und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Boeing-Aktie derzeit noch 14,53 Prozent Luft nach oben. Am 01.10.2022 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 120,99 USD nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Mit Abgaben von 42,98 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 244,33 USD an.

Boeing gewährte am 26.07.2023 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.06.2023 abgelaufenen Quartals. Der Verlust je Aktie wurde auf -0,82 USD beziffert. Im Vorjahresquartal hatte das Boeing ein Ergebnis je Aktie von -0,37 USD vermeldet. Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 18,40 Prozent auf 19.751,00 USD aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 16.681,00 USD in den Büchern gestanden.

Boeing wird die nächste Bilanz für Q3 2023 voraussichtlich am 25.10.2023 vorlegen.

In der Boeing-Bilanz dürfte laut Analysten 2023 -2,387 USD je Aktie an Verlust ausgewiesen werden.

