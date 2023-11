Boeing Aktie News: Dow Jones Aktie Boeing steigt am Nachmittag

Aktienentwicklung

Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Mittwochnachmittag der Anteilsschein von Boeing. Das Papier von Boeing legte zuletzt zu und stieg im New York-Handel um 0,2 Prozent auf 191,84 USD.

Die Aktie legte um 15:52 Uhr in der New York-Sitzung 0,2 Prozent auf 191,84 USD zu. Zwischenzeitlich stieg die Boeing-Aktie sogar auf 192,40 USD. Bei 191,45 USD startete der Titel in den New York-Handelstag. Im heutigen Handel wurden bisher 58.230 Boeing-Aktien umgesetzt.

Am 02.08.2023 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 243,02 USD an. Der aktuelle Kurs der Boeing-Aktie ist somit 26,68 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Am 09.11.2022 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 165,00 USD. Mit Abgaben von 13,99 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 245,86 USD für die Boeing-Aktie aus.

Boeing gewährte am 25.10.2023 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.09.2023 abgelaufenen Quartals. Der Verlust je Aktie belief sich auf -3,26 USD. Im Vorjahresquartal waren -6,18 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 13,46 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 18.104,00 USD ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 15.956,00 USD in den Büchern gestanden.

Boeing dürfte die Finanzergebnisse für Q4 2023 voraussichtlich am 31.01.2024 präsentieren.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Boeing einen Verlust von -5,988 USD je Aktie in der Bilanz 2023 stehen haben dürfte.

Redaktion finanzen.net

