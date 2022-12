Boeing Aktie News: Dow Jones Aktie Boeing verteuert sich am Donnerstagmittag

Die Boeing-Aktie notierte im XETRA-Handel um 12:22 Uhr in Grün und gewann 0,6 Prozent auf 168,48 EUR. Bei 168,88 EUR markierte die Boeing-Aktie ihr bisheriges Tageshoch. Die XETRA-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 167,00 EUR. Bisher wurden heute 786 Boeing-Aktien gehandelt.

Mit einem Kursgewinn bis auf 202,00 EUR erreichte der Titel am 18.01.2022 ein 52-Wochen-Hoch. Derzeit notiert die Boeing-Aktie damit 16,59 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Bei einem Wert von 108,76 EUR erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (14.06.2022). Abschläge von 54,91 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 197,50 USD.

Am 26.10.2022 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 30.09.2022 abgelaufenen Jahresviertel vor. In Sachen EPS wurde ein Verlust von -6,18 USD je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Boeing -0,60 USD je Aktie generiert. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Boeing in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 4,44 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 15.956,00 USD im Vergleich zu 15.278,00 USD im Vorjahresquartal.

Die Boeing-Bilanz für Q4 2022 wird am 25.01.2023 erwartet.

Analysten erwarten für 2022 einen Verlust in Höhe von -7,836 USD je Boeing-Aktie.

