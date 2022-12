Boeing Aktie News: Dow Jones Aktie Anleger trennen sich am Vormittag vermehrt von Boeing

Die Boeing-Aktie rutschte in der XETRA-Sitzung um 09:22 Uhr um 0,3 Prozent auf 167,00 EUR ab. Die höchsten Verluste verbuchte die Boeing-Aktie bis auf 167,00 EUR. Zur Startglocke stand der Titel bei 167,00 EUR. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 19 Boeing-Aktien umgesetzt.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 18.01.2022 bei 202,00 EUR. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 17,33 Prozent. Am 14.06.2022 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 108,76 EUR ab. Der aktuelle Kurs der Boeing-Aktie ist somit 53,55 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 197,50 USD für die Boeing-Aktie aus.

Am 26.10.2022 legte Boeing die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 30.09.2022 endete, vor. Boeing vermeldete für das jüngste Quartal einen Verlust je Aktie von -6,18 USD. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von -0,60 USD je Aktie erwirtschaftet. Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 4,44 Prozent auf 15.956,00 USD aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 15.278,00 USD in den Büchern gestanden.

Für das laufende Jahresviertel Q4 2022 wird am 25.01.2023 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet.

Der Verlust 2022 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf -7,836 USD je Boeing-Aktie belaufen.

