Boeing Aktie News: Dow Jones Aktie Boeing zeigt sich am Mittag fester

Um 12:22 Uhr stieg die Boeing-Aktie. In der XETRA-Sitzung kletterte das Papier um 1,4 Prozent auf 199,76 EUR. Die Boeing-Aktie legte bis auf 199,90 EUR an, der bisherige Tageshöchstkurs. Bei 199,32 EUR ging der Anteilsschein in den XETRA-Handel. Bisher wurden heute 2.777 Boeing-Aktien gehandelt.

Bei 202,00 EUR erreichte der Titel am 18.01.2022 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 1,11 Prozent hinzugewinnen. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 14.06.2022 bei 108,76 EUR. Das 52-Wochen-Tief könnte die Boeing-Aktie mit einem Verlust von 83,67 Prozent wieder erreichen.

Das durchschnittliche Kursziel der Boeing-Aktie wird bei 209,17 USD angegeben.

Boeing gewährte am 26.10.2022 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.09.2022 abgelaufenen Quartals. Das Ergebnis je Aktie fiel negativ aus. Der Verlust je Papier wurde auf -6,18 USD beziffert. Im Vorjahresviertel waren -0,60 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite standen 15.956,00 USD in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 15.278,00 USD umgesetzt.

Boeing wird die nächste Bilanz für Q4 2022 voraussichtlich am 25.01.2023 vorlegen. Experten erwarten die Q4 2023-Kennzahlen am 31.01.2024.

Analysten erwarten für 2022 einen Verlust in Höhe von -7,920 USD je Boeing-Aktie.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Boeing-Aktie

Atos-Aktie springt letztlich zweistellig hoch, Airbus-Aktie im Plus: Airbus interessiert sich wohl für Teil von Atos-Cybersicherheitssparte

Dezember 2022: Die Expertenmeinungen zur Boeing-Aktie

Boeing-Aktie stärker: United Airlines erwirbt mindestens 100 Dreamliner - Absatzplus im November

Ausgewählte Hebelprodukte auf Boeing Co. Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Boeing Co. Long Short Hebel wählen: 5x 10x Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen Name Hebel KO Emittent Keine Daten Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Boeing Co.

Bildquellen: Jordan Tan / Shutterstock.com