Boeing Aktie News: Dow Jones Aktie Boeing verzeichnet am Mittag Verluste

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Dienstagmittag die Aktie von Boeing. Die Boeing-Aktie musste zuletzt Verluste hinnehmen. Im XETRA-Handel ging es um 1,3 Prozent auf 208,80 EUR abwärts.

Um 11:48 Uhr rutschte die Boeing-Aktie in der XETRA-Sitzung um 1,3 Prozent auf 208,80 EUR ab. Das bisherige Tagestief markierte Boeing-Aktie bei 207,00 EUR. Bei 208,70 EUR eröffnete der Anteilsschein. Zuletzt stieg das XETRA-Volumen auf 10.594 Boeing-Aktien.

Am 21.12.2023 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 243,10 EUR. Derzeit notiert die Boeing-Aktie damit 14,11 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 26.10.2023 bei 167,00 EUR. Abschläge von 20,02 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 274,13 USD.

Am 25.10.2023 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 30.09.2023 abgelaufenen Jahresviertel vor. Der Verlust je Aktie belief sich auf -3,26 USD. Im Vorjahresquartal waren -6,18 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite standen 18.104,00 USD in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 15.956,00 USD umgesetzt.

Boeing dürfte die Finanzergebnisse für Q4 2023 voraussichtlich am 31.01.2024 präsentieren. Experten erwarten die Q4 2024-Kennzahlen am 29.01.2025.

In der Bilanz 2023 dürfte Experten zufolge ein Minus von -6,025 USD je Boeing-Aktie stehen.

