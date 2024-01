Boeing Aktie News: Dow Jones Aktie Boeing am Nachmittag mit Kurseinbußen

Aktienkurs im Fokus

Zu den Verlierern des Tages zählt am Dienstagnachmittag die Aktie von Boeing. Die Aktie verlor zuletzt in der New York-Sitzung 1,8 Prozent auf 224,83 USD.

Die Boeing-Aktie stand in der New York-Sitzung um 15:52 Uhr 1,8 Prozent im Minus bei 224,83 USD. Die Boeing-Aktie sank bis auf 223,25 USD. Die New York-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 225,55 USD. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 567.803 Boeing-Aktien umgesetzt.

Am 22.12.2023 markierte das Papier bei 267,54 USD den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Boeing-Aktie somit 15,96 Prozent niedriger. Bei 176,25 USD erreichte der Anteilsschein am 26.10.2023 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 21,61 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Boeing-Aktie.

Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die Boeing-Aktie bei 274,13 USD.

Boeing veröffentlichte am 25.10.2023 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.09.2023 abgelaufenen Jahresviertel. Für das jüngste Jahresviertel wies das Unternehmen ein EPS von -3,26 USD je Aktie aus. Ein Jahr zuvor hatte bei Boeing ein EPS von -6,18 USD in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite hat Boeing im vergangenen Quartal 18.104,00 USD verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 13,46 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Boeing 15.956,00 USD umsetzen können.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q4 2023 dürfte Boeing am 31.01.2024 präsentieren. Einen Blick in die Q4 2024-Bilanz können Boeing-Anleger Experten zufolge am 29.01.2025 werfen.

Experten-Schätzungen zufolge dürfte für 2023 ein Verlust in Höhe von -6,025 USD je Boeing-Aktie in den Büchern stehen.

