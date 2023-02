Boeing Aktie News: Dow Jones Aktie Boeing verbilligt sich am Nachmittag

Die Aktie verlor um 04:22 Uhr in der XETRA-Sitzung 0,3 Prozent auf 198,22 EUR. Die Boeing-Aktie gab in der Spitze bis auf 197,00 EUR nach. Bei 200,05 EUR startete der Titel in den XETRA-Handelstag. Die Anzahl der bisher gehandelten Boeing-Aktien beläuft sich auf 3.908 Stück.

Am 08.02.2023 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 201,00 EUR. Mit einem Zuwachs von 1,38 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Am 14.06.2022 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 108,76 EUR nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Boeing-Aktie 82,25 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 235,67 USD.

Am 25.01.2023 hat Boeing die Kennzahlen zum am 31.12.2022 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Dabei wurde ein Verlust je Aktie von -1,75 USD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal waren -7,69 USD je Aktie erwirtschaftet worden. Auf der Umsatzseite hat Boeing im vergangenen Quartal 19.980,00 USD verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 35,06 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Boeing 14.793,00 USD umsetzen können.

Die Boeing-Bilanz für Q1 2023 wird am 26.04.2023 erwartet.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2023 liegen bei durchschnittlich 0,097 USD je Boeing-Aktie.

