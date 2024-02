Boeing Aktie News: Dow Jones Aktie Boeing schiebt sich am Nachmittag vor

Aktienentwicklung

Zu den Gewinnern des Tages zählt am Freitagnachmittag die Aktie von Boeing. Zuletzt stieg die Boeing-Aktie. In der New York-Sitzung kletterte das Papier um 0,2 Prozent auf 209,72 USD.

Die Aktie notierte um 15:53 Uhr mit Gewinnen. Im New York-Handel legte sie um 0,2 Prozent auf 209,72 USD zu. In der Spitze gewann die Boeing-Aktie bis auf 211,32 USD. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 210,00 USD. Im New York-Handel wechselten bis jetzt 84.395 Boeing-Aktien den Besitzer.

Bei 267,54 USD erreichte der Titel am 22.12.2023 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 27,57 Prozent. Am 26.10.2023 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 176,25 USD. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 15,96 Prozent.

Die Dividendenausschüttung für Boeing-Aktionäre betrug im Jahr 2023 0,000 USD, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 0,334 USD belaufen. Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 262,88 USD.

Boeing gewährte am 31.01.2024 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 31.12.2023 abgelaufenen Quartals. Es wurde ein Verlust je Aktie von -0,47 USD gegenüber -1,75 USD im Vorjahresquartal verkündet. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 22.018,00 USD – ein Plus von 10,20 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Boeing 19.980,00 USD erwirtschaftet hatte.

Am 24.04.2024 dürfte die Q1 2024-Bilanz von Boeing veröffentlicht werden.

Beim Gewinn 2024 gehen Experten vorab davon aus, dass Boeing ein EPS in Höhe von 3,63 USD in den Büchern stehen haben wird.

