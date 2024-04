Boeing Aktie News: Dow Jones Aktie Boeing am Dienstagnachmittag mit roten Vorzeichen

Fokus auf Aktienkurs

Die Aktie von Boeing gehört am Dienstagnachmittag zu den Verlierern des Tages. Die Boeing-Aktie musste zuletzt Verluste hinnehmen. Im New York-Handel ging es um 0,1 Prozent auf 181,36 USD abwärts.

Werte in diesem Artikel

Die Aktionäre schickten das Papier von Boeing nach unten. In der New York-Sitzung verlor die Aktie um 15:53 Uhr 0,1 Prozent auf 181,36 USD. Zwischenzeitlich weitete die Boeing-Aktie die Kursverluste bis auf ein Tagestief bei 181,18 USD aus. Bei 181,51 USD ging der Anteilsschein in den New York-Handel. Bisher wurden heute 112.948 Boeing-Aktien gehandelt.

Am 22.12.2023 markierte das Papier bei 267,54 USD den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Derzeit notiert die Boeing-Aktie damit 32,21 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Bei 176,25 USD erreichte der Anteilsschein am 26.10.2023 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 2,82 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Im Jahr 2023 wurde eine Dividende in Höhe von 0,000 USD an Boeing-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 0,365 USD. Das durchschnittliche Kursziel der Boeing-Aktie wird bei 256,63 USD angegeben.

Die Bilanz zum am 31.12.2023 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Boeing am 31.01.2024. Boeing hat im jüngsten Jahresviertel einen Verlust von -0,47 USD je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es -1,75 USD je Aktie gewesen. Der Umsatz wurde auf 22.018,00 USD beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 19.980,00 USD umgesetzt worden waren.

Voraussichtlich am 24.04.2024 dürfte Boeing Anlegern einen Blick in die Q1 2024-Bilanz gewähren. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q1 2025 rechnen Experten am 23.04.2025.

Beim Gewinn 2024 gehen Experten vorab davon aus, dass Boeing ein EPS in Höhe von 0,716 USD in den Büchern stehen haben wird.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Boeing-Aktie

Boeing-Aktie im Minus: Triebswerksverkleidung einer Boeing 737 löst sich beim Start

Dow Jones 30 Industrial-Wert Boeing-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Boeing von vor einem Jahr verloren

737-Stilllegung: Boeing zahlt dreistellige Millionenentschädigung an Alaska Airlines - Boeing-Aktie im Plus