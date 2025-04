Boeing Aktie News: Dow Jones Aktie Boeing am Nachmittag fester

Boeing im Blick

Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Mittwochnachmittag der Anteilsschein von Boeing. Die Aktionäre schickten das Papier von Boeing nach oben. Im New York-Handel gewann die Aktie zuletzt 2,2 Prozent auf 142,49 USD.

Die Boeing-Aktie notierte im New York-Handel um 15:51 Uhr in Grün und gewann 2,2 Prozent auf 142,49 USD. Die Boeing-Aktie kletterte in der Spitze bis auf 142,64 USD. Die New York-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 140,15 USD. Zuletzt wurden via New York 251.884 Boeing-Aktien umgesetzt.

Der Anteilsschein kletterte am 01.08.2024 auf bis zu 196,93 USD und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Boeing-Aktie somit 27,64 Prozent niedriger. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 128,92 USD. Dieser Wert wurde am 08.04.2025 erreicht. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 9,52 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Boeing-Aktie.

2024 wurde eine Dividende von Höhe von 0,000 USD ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 0,077 USD. Experten gaben als mittleres Kursziel 205,75 USD an.

Am 28.01.2025 äußerte sich Boeing zu den Kennzahlen des am 31.12.2024 ausgelaufenen Quartals. In Sachen EPS wurde ein Verlust von -5,46 USD je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Boeing -0,04 USD je Aktie generiert. Umsatzseitig standen 15,24 Mrd. USD in den Büchern – ein Minus von 30,77 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Boeing 22,02 Mrd. USD erwirtschaftet hatte.

Mit der Q1 2025-Bilanzvorlage von Boeing wird am 23.04.2025 gerechnet. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q1 2026 rechnen Experten am 29.04.2026.

Analysten gehen davon aus, dass Boeing 2025 einen Verlust in Höhe von -1,250 USD je Aktie ausweisen dürften.

