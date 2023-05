Boeing Aktie News: Dow Jones Aktie Boeing präsentiert sich am Nachmittag fester

Aktien in diesem Artikel Boeing 183,92 EUR

Um 15:53 Uhr wies die Boeing-Aktie Gewinne aus. In der New York-Sitzung ging es für das Papier um 2,9 Prozent auf 203,00 USD nach oben. Den höchsten Wert des Tages markierte die Boeing-Aktie bei 204,59 USD. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 201,11 USD. Über New York wurden im bisherigen Handelsverlauf 306.576 Boeing-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Der Anteilsschein kletterte am 15.02.2023 auf bis zu 221,32 USD und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Mit einem Zuwachs von 9,02 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 15.06.2022 bei 113,03 USD. Mit Abgaben von 44,32 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Das durchschnittliche Kursziel liegt für die Boeing-Aktie bei 233,20 USD.

Am 26.04.2023 lud Boeing zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 31.03.2023 endete. Boeing vermeldete für das jüngste Quartal einen Verlust je Aktie von -1,27 USD. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von -2,75 USD je Aktie erwirtschaftet. Auf der Umsatzseite standen 17.921,00 USD in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 13.991,00 USD umgesetzt.

Am 26.07.2023 dürfte die Q2 2023-Bilanz von Boeing veröffentlicht werden.

Analysten gehen davon aus, dass Boeing 2023 einen Verlust in Höhe von -1,484 USD je Aktie ausweisen dürften.

