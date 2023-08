Boeing Aktie News: Dow Jones Aktie Boeing tritt am Mittag auf der Stelle

Aktienkurs aktuell

Die Aktie von Boeing zeigt am Mittwochmittag wenig Änderung. Bei der Boeing-Aktie ließ sich zuletzt kaum Bewegung zum Vortag ausmachen. Im Tradegate-Handel hat das Papier einen Wert von 217,45 EUR.

Kaum Ausschläge verzeichnete die Boeing-Aktie im Tradegate-Handel und tendierte um 11:52 Uhr bei 217,45 EUR. Die Boeing-Aktie zog in der Spitze bis auf 217,50 EUR an. Die Abwärtsbewegung der Boeing-Aktie ging bis auf 216,60 EUR. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 217,45 EUR. Zuletzt wurden via Tradegate 428 Boeing-Aktien umgesetzt.

Am 01.08.2023 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 221,30 EUR und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. 1,77 Prozent Plus fehlen der Boeing-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Kursverluste drückten das Papier am 04.10.2022 auf bis zu 122,86 EUR und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit einem Kursverlust von 43,50 Prozent würde die Boeing-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Experten gaben als mittleres Kursziel 246,20 USD an.

Am 26.07.2023 legte Boeing die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 30.06.2023 endete, vor. Der Verlust je Aktie belief sich auf -0,82 USD. Im Vorjahresquartal hatten -0,37 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 18,40 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 16.681,00 USD generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 19.751,00 USD ausgewiesen.

Die Boeing-Bilanz für Q3 2023 wird am 25.10.2023 erwartet.

Auf der Verlustseite erwarten Experten für das Jahr 2023 -2,066 USD je Aktie in den Boeing-Büchern.

