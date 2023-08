Boeing Aktie News: Dow Jones Aktie Boeing am Vormittag mit stabiler Tendenz

Kursentwicklung im Fokus

Wenig Veränderung zeigt am Mittwochvormittag die Aktie von Boeing. Mit einem Kurs von 238,05 USD zeigte sich die Boeing-Aktie im AMEX-Handel zuletzt kaum verändert.

Zum Vortag unverändert notierte die Boeing-Aktie um 22:15 Uhr im AMEX-Handel bei 238,05 USD. Den höchsten Stand des Tages erreichte die Boeing-Aktie bisher bei 238,14 USD. In der Spitze büßte die Boeing-Aktie bis auf 238,05 USD ein. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 238,14 USD. Zuletzt wechselten via AMEX 685 Boeing-Aktien den Besitzer.

Bei 242,00 USD erreichte der Titel am 02.08.2023 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Boeing-Aktie mit einem Kursplus von 1,66 Prozent wieder erreichen. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 01.10.2022 bei 120,99 USD. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Boeing-Aktie derzeit noch 49,17 Prozent Luft nach unten.

Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 246,20 USD.

Boeing ließ sich am 26.07.2023 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.06.2023 beendeten Jahresviertel offengelegt. Boeing vermeldete für das jüngste Quartal einen Verlust je Aktie von -0,82 USD. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von -0,37 USD je Aktie erwirtschaftet. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 19.751,00 USD vermeldet – das entspricht einem Plus von 18,40 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 16.681,00 USD in den Büchern standen.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 25.10.2023 erfolgen.

Experten-Schätzungen zufolge dürfte für 2023 ein Verlust in Höhe von -2,066 USD je Boeing-Aktie in den Büchern stehen.

