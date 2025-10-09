Boeing Aktie News: Dow Jones Aktie Anleger schicken Boeing am Nachmittag auf rotes Terrain

Notierung im Fokus

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Donnerstagnachmittag die Aktie von Boeing. Die Boeing-Aktie musste zuletzt im New York-Handel abgeben und fiel um 1,5 Prozent auf 222,05 USD.

Die Boeing-Aktie gab im New York-Handel um 15:53 Uhr um 1,5 Prozent auf 222,05 USD nach. Die größten Abgaben verzeichnete die Boeing-Aktie bis auf 221,82 USD. Zur Startglocke stand der Titel bei 225,70 USD. Zuletzt betrug der Umsatz im New York-Handel 140.188 Boeing-Aktien.

Am 30.07.2025 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 242,59 USD. Der aktuelle Kurs der Boeing-Aktie ist somit 9,25 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Bei einem Wert von 128,92 USD erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (08.04.2025). Der aktuelle Kurs der Boeing-Aktie ist somit 41,94 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Boeing-Aktionäre bezogen im Jahr 2024 über eine Dividende in Höhe von 0,000 USD. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 0,048 USD belaufen. Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die Boeing-Aktie bei 238,83 USD.

Am 29.07.2025 hat Boeing in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.06.2025 – vorgestellt. Der Verlust je Aktie wurde auf -0,92 USD beziffert. Im Vorjahresquartal hatte das Boeing ein Ergebnis je Aktie von -2,33 USD vermeldet. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 22,75 Mrd. USD – ein Plus von 34,88 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Boeing 16,87 Mrd. USD erwirtschaftet hatte.

Für das laufende Jahresviertel Q3 2025 wird am 29.10.2025 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q3 2026 rechnen Experten am 28.10.2026.

Der Verlust 2025 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf -2,021 USD je Boeing-Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Boeing-Aktie

Dow Jones 30 Industrial-Titel Boeing-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Boeing von vor 5 Jahren eingebracht

Investieren abseits vom Trendthema KI - Auf diese Aktien setzt Capital Group

Boeing-Aktie sinkt: Start des Langstreckenflieger 777X wird wohl auf frühestens 2027 verschoben