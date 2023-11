Boeing Aktie News: Dow Jones Aktie Boeing schiebt sich am Nachmittag vor

So bewegt sich Boeing

Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Donnerstagnachmittag der Anteilsschein von Boeing. Im New York-Handel gewannen die Boeing-Papiere zuletzt 2,1 Prozent.

Um 15:52 Uhr konnte die Aktie von Boeing zulegen und verteuerte sich in der New York-Sitzung um 2,1 Prozent auf 195,81 USD. Die Boeing-Aktie baute ihre Kursgewinne zwischenzeitlich bis auf das bisherige Tageshoch bei 196,01 USD aus. Bei 193,43 USD startete der Titel in den New York-Handelstag. Bisher wurden via New York 129.708 Boeing-Aktien gekauft oder verkauft.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 02.08.2023 bei 243,02 USD. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Boeing-Aktie somit 19,43 Prozent niedriger. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 10.11.2022 bei 166,88 USD. Der aktuelle Kurs der Boeing-Aktie ist somit 14,77 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 245,86 USD.

Boeing gewährte am 25.10.2023 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.09.2023 abgelaufenen Quartals. In Sachen EPS wurde ein Verlust von -3,26 USD je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Boeing -6,18 USD je Aktie generiert. Der Umsatz wurde auf 18.104,00 USD beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 15.956,00 USD umgesetzt worden waren.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q4 2023 dürfte Boeing am 31.01.2024 präsentieren.

Laut Analysten dürfte Boeing im Jahr 2023 einen Verlust in Höhe von -5,988 USD einfahren.

