Boeing Aktie News: Dow Jones Aktie Boeing tendiert am Donnerstagvormittag nordwärts

Zu den Gewinnern des Tages zählt am Donnerstagvormittag die Aktie von Boeing. Die Boeing-Aktie stieg im AMEX-Handel. Zuletzt verteuerte sich das Papier um 0,3 Prozent auf 191,87 USD.

Das Papier von Boeing konnte um 22:15 Uhr klettern und stieg im AMEX-Handel um 0,3 Prozent auf 191,87 USD. In der Spitze gewann die Boeing-Aktie bis auf 192,01 USD. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 191,47 USD. Zuletzt stieg das AMEX-Volumen auf 3.266 Boeing-Aktien.

Am 02.08.2023 markierte das Papier bei 242,00 USD den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 26,13 Prozent über dem aktuellen Kurs der Boeing-Aktie. Bei 165,70 USD erreichte der Anteilsschein am 09.11.2022 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit Abgaben von 13,64 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 245,86 USD je Boeing-Aktie an.

Am 25.10.2023 äußerte sich Boeing zu den Kennzahlen des am 30.09.2023 ausgelaufenen Quartals. Das EPS wurde auf einen Verlust von -3,26 USD je Aktie beziffert. Im Vorjahresviertel waren -6,18 USD je Aktie erzielt worden. Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 13,46 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 15.956,00 USD generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 18.104,00 USD ausgewiesen.

Am 31.01.2024 dürfte die Q4 2023-Bilanz von Boeing veröffentlicht werden.

In der Bilanz 2023 dürfte Experten zufolge ein Minus von -5,988 USD je Boeing-Aktie stehen.

