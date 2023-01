Boeing Aktie News: Dow Jones Aktie Boeing am Dienstagvormittag auf rotem Terrain

Die Boeing-Aktie rutschte in der XETRA-Sitzung um 09:22 Uhr um 3,3 Prozent auf 189,44 EUR ab. Der Kurs der Boeing-Aktie gab im heutigen Tagestief bis auf 189,44 EUR nach. Mit einem Wert von 191,74 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Zuletzt wechselten via XETRA 977 Boeing-Aktien den Besitzer.

Am 18.01.2022 erreichte der Anteilsschein mit 202,00 EUR ein 52-Wochen-Hoch. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 6,22 Prozent hinzugewinnen. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 108,76 EUR ab. Mit einem Abschlag von mindestens 74,18 Prozent könnte die Boeing-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Experten gaben als mittleres Kursziel 219,17 USD an.

Boeing gewährte am 26.10.2022 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.09.2022 abgelaufenen Quartals. Boeing hat im jüngsten Jahresviertel einen Verlust von -6,18 USD je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es -0,60 USD je Aktie gewesen. Boeing hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 15.956,00 USD abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 4,44 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 15.278,00 USD erwirtschaftet worden waren.

Boeing wird die nächste Bilanz für Q4 2022 voraussichtlich am 25.01.2023 vorlegen. Boeing dürfte die Q4 2023-Ergebnisse Experten zufolge am 31.01.2024 präsentieren.

Verlustseitig prognostizieren Analysten für 2022 ein EPS von --7,920 USD je Boeing-Aktie.

