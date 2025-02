Boeing Aktie News: Dow Jones Aktie Boeing legt am Montagnachmittag zu

Boeing im Fokus

Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Montagnachmittag der Anteilsschein von Boeing. Die Aktie notierte zuletzt mit Gewinnen. Im New York-Handel legte sie um 0,2 Prozent auf 181,89 USD zu.

Die Aktie legte um 15:52 Uhr in der New York-Sitzung 0,2 Prozent auf 181,89 USD zu. Den höchsten Stand des Tages erreichte die Boeing-Aktie bisher bei 183,50 USD. Den New York-Handel startete das Papier bei 183,12 USD. Zuletzt wechselten via New York 124.081 Boeing-Aktien den Besitzer.

Am 10.02.2024 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 211,32 USD und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Derzeit notiert die Boeing-Aktie damit 13,93 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Bei einem Wert von 137,07 USD erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (16.11.2024). Abschläge von 24,64 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 0,078 USD. Im Vorjahr hatte Boeing 0,000 USD je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 205,00 USD an.

Am 28.01.2025 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 31.12.2024 abgelaufenen Jahresviertel vor. Der Verlust je Aktie belief sich auf -5,46 USD. Im Vorjahresquartal hatten -0,04 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Im abgelaufenen Quartal hat Boeing 15,24 Mrd. USD umgesetzt. Das entspricht einem Abschlag von 30,77 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Hier waren 22,02 Mrd. USD umgesetzt worden.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q1 2025 dürfte Boeing am 23.04.2025 präsentieren.

Der Verlust 2025 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf -0,730 USD je Boeing-Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Boeing-Aktie

Die Expertenmeinungen zur Boeing-Aktie im Januar 2025

Schwache Performance in New York: Dow Jones zeigt sich zum Handelsende leichter

Börse New York in Grün: Dow Jones schlussendlich fester