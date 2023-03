Boeing Aktie News: Dow Jones Aktie Boeing am Vormittag mit roten Vorzeichen

Die Boeing-Aktie musste um 22:15 Uhr im AMEX-Handel abgeben und fiel um 3,0 Prozent auf 201,12 USD. In der Spitze fiel die Boeing-Aktie bis auf 201,05 USD. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 208,14 USD. Über AMEX wurden im bisherigen Handelsverlauf 9.392 Boeing-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Bei 220,45 USD erreichte der Titel am 15.02.2023 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Gewinne von 8,77 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Bei einem Wert von 113,27 USD erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (15.06.2022). Der derzeitige Kurs der Boeing-Aktie liegt somit 77,56 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 235,67 USD.

Boeing ließ sich am 25.01.2023 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 31.12.2022 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das EPS lag bei -1,75 USD. Ein Jahr zuvor waren -7,69 USD je Aktie erzielt worden. Im abgelaufenen Quartal hat Boeing 19.980,00 USD umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 35,06 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 14.793,00 USD erwirtschaftet worden.

Voraussichtlich am 26.04.2023 dürfte Boeing Anlegern einen Blick in die Q1 2023-Bilanz gewähren.

Experten taxieren den Boeing-Gewinn für das Jahr 2023 auf 0,086 USD je Aktie.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Boeing-Aktie

Inflation, BIP, Gas & Co: Aktuelle Auswirkungen der Ukraine-Krise auf Konjunktur, Energiepreise und Aktien im Überblick

NYSE-Wert Boeing-Aktie im Minus: Boeing tritt Bieterteam unter Führung von Airbus für britische Luftwaffe bei

So schätzen Analysten die Boeing-Aktie ein

Ausgewählte Hebelprodukte auf Boeing Co. Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Boeing Co. Long Short Hebel wählen: 5x 10x Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen Name Hebel KO Emittent Keine Daten Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Boeing Co.

Bildquellen: Ken Wolter / Shutterstock.com