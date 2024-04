Boeing Aktie News: Dow Jones Aktie Boeing tendiert am Mittwochnachmittag schwächer

Kursverlauf

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Mittwochnachmittag die Aktie von Boeing. Zuletzt fiel die Boeing-Aktie. Im New York-Handel rutschte das Papier um 1,6 Prozent auf 175,33 USD ab.

Die Aktie notierte um 15:53 Uhr mit Verlusten. Im New York-Handel verbilligte sie sich um 1,6 Prozent auf 175,33 USD. Den tiefsten Stand des Tages markierte die Boeing-Aktie bisher bei 174,64 USD. Zum New York-Handelsstart notierte das Papier bei 176,24 USD. Die Anzahl der bisher gehandelten Boeing-Aktien beläuft sich auf 290.369 Stück.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 22.12.2023 bei 267,54 USD. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 52,59 Prozent über dem aktuellen Kurs der Boeing-Aktie. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 10.04.2024 bei 175,11 USD. Mit Abgaben von 0,13 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Zuletzt erhielten Boeing-Aktionäre im Jahr 2023 eine Dividende in Höhe von 0,000 USD. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 0,365 USD aus. Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 256,63 USD je Boeing-Aktie aus.

Am 31.01.2024 lud Boeing zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 31.12.2023 endete. Es wurde ein Verlust je Aktie von -0,47 USD gegenüber -1,75 USD im Vorjahresquartal verkündet. Auf der Umsatzseite standen 22.018,00 USD in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 19.980,00 USD umgesetzt.

Am 24.04.2024 dürfte die Q1 2024-Bilanz von Boeing veröffentlicht werden. Die Veröffentlichung der Boeing-Ergebnisse für Q1 2025 erwarten Experten am 23.04.2025.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2024 0,757 USD je Aktie in den Boeing-Büchern.

