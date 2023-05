Boeing Aktie News: Dow Jones Aktie Boeing am Vormittag im Aufwind

Aktien in diesem Artikel Boeing 183,66 EUR

Im AMEX-Handel gewannen die Boeing-Papiere um 22:15 Uhr 2,4 Prozent. Bei 204,36 USD erreichte die Boeing-Aktie den bisherigen Tageshöchststand. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 201,32 USD. Zuletzt wechselten via AMEX 14.321 Boeing-Aktien den Besitzer.

Am 15.02.2023 markierte das Papier bei 220,45 USD den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Boeing-Aktie mit einem Kursplus von 9,19 Prozent wieder erreichen. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 113,27 USD am 15.06.2022. Mit einem Abschlag von mindestens 43,90 Prozent könnte die Boeing-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 233,20 USD je Boeing-Aktie an.

Am 26.04.2023 legte Boeing die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 31.03.2023 endete, vor. Das EPS wurde auf einen Verlust von -1,27 USD je Aktie beziffert. Im Vorjahresviertel waren -2,75 USD je Aktie erzielt worden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 17.921,00 USD – ein Plus von 28,09 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Boeing 13.991,00 USD erwirtschaftet hatte.

Voraussichtlich am 26.07.2023 dürfte Boeing Anlegern einen Blick in die Q2 2023-Bilanz gewähren.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Boeing einen Verlust von -1,484 USD je Aktie in der Bilanz 2023 stehen haben dürfte.

