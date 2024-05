Boeing Aktie News: Dow Jones Aktie Boeing am Freitagnachmittag kaum bewegt

Kurs der Boeing

Wenig Veränderung zeigt am Freitagnachmittag die Aktie von Boeing. Kaum Ausschläge verzeichnete die Boeing-Aktie im New York-Handel und tendierte zuletzt bei 181,41 USD.

Kaum Bewegung ließ sich um 15:53 Uhr bei der Boeing-Aktie ausmachen. Das Papier notierte via New York bei 181,41 USD. Das bisherige Tageshoch markierte die Boeing-Aktie bei 181,88 USD. Der Kurs der Boeing-Aktie gab im heutigen Tagestief bis auf 181,25 USD nach. Zum New York-Handelsstart notierte das Papier bei 181,25 USD. Bisher wurden via New York 61.914 Boeing-Aktien gekauft oder verkauft.

Am 22.12.2023 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 267,54 USD und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Boeing-Aktie derzeit noch 47,48 Prozent Luft nach oben. Am 26.04.2024 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 159,71 USD nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Boeing-Aktie 11,96 Prozent sinken.

Zuletzt erhielten Boeing-Aktionäre im Jahr 2023 eine Dividende in Höhe von 0,000 USD. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 0,000 USD aus. Analysten bewerten die Boeing-Aktie im Durchschnitt mit 251,86 USD.

Die Zahlen des am 31.03.2024 abgelaufenen Quartals präsentierte Boeing am 24.04.2024. Das Ergebnis je Aktie fiel negativ aus. Der Verlust je Papier wurde auf -0,56 USD beziffert. Im Vorjahresviertel waren -0,69 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Beim Umsatz kam es zu einer Abschwächung von 7,54 Prozent auf 16,57 Mrd. USD. Im Vorjahresviertel hatte Boeing 17,92 Mrd. USD umgesetzt.

Am 24.07.2024 werden die Q2 2024-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert.

Der Verlust 2024 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf -0,440 USD je Boeing-Aktie belaufen.

