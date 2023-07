Boeing Aktie News: Dow Jones Aktie Anleger schicken Boeing am Montagmittag auf rotes Terrain

Fokus auf Aktienkurs

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Montagmittag die Aktie von Boeing. Die Boeing-Aktie wies zuletzt Verluste aus. Im XETRA-Handel ging es für das Papier um 1,3 Prozent auf 192,56 EUR abwärts.

Die Aktie notierte um 11:30 Uhr mit Verlusten. Im XETRA-Handel verbilligte sie sich um 1,3 Prozent auf 192,56 EUR. Im Tief verlor die Boeing-Aktie bis auf 192,42 EUR. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 192,42 EUR. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 1.016 Boeing-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 14.06.2023 bei 206,10 EUR. 7,03 Prozent Plus fehlen der Boeing-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 04.10.2022 bei 122,78 EUR. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 36,24 Prozent.

Das durchschnittliche Kursziel liegt für die Boeing-Aktie bei 241,20 USD.

Die Zahlen des am 31.03.2023 abgelaufenen Quartals präsentierte Boeing am 26.04.2023. Der Verlust je Aktie belief sich auf -1,27 USD. Im Vorjahresquartal waren -2,75 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Umsatzseitig wurden 17.921,00 USD vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte Boeing 13.991,00 USD umgesetzt.

Boeing dürfte die Finanzergebnisse für Q2 2023 voraussichtlich am 26.07.2023 präsentieren. Die Vorlage der Q2 2024-Ergebnisse wird von Experten am 24.07.2024 erwartet.

Auf der Verlustseite erwarten Experten für das Jahr 2023 -1,471 USD je Aktie in den Boeing-Büchern.

