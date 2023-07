Boeing Aktie News: Dow Jones Aktie Boeing am Nachmittag stärker

Boeing im Blick

Zu den bestplatzierten Aktien des Tages zählt am Montagnachmittag der Anteilsschein von Boeing. Zuletzt stieg die Boeing-Aktie. In der New York-Sitzung kletterte das Papier um 0,2 Prozent auf 212,49 USD.

Das Papier von Boeing legte um 15:53 Uhr zu und stieg im New York-Handel um 0,2 Prozent auf 212,49 USD. Den höchsten Stand des Tages erreichte die Boeing-Aktie bisher bei 213,10 USD. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 211,84 USD. Von der Boeing-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 84.963 Stück gehandelt.

Am 17.06.2023 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 223,86 USD und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Boeing-Aktie somit 5,08 Prozent niedriger. Kursverluste drückten das Papier am 01.10.2022 auf bis zu 120,99 USD und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 43,06 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 241,20 USD an.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Boeing am 26.04.2023. Der Verlust je Aktie belief sich auf -1,27 USD. Im Vorjahresquartal hatten -2,75 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 17.921,00 USD – ein Plus von 28,09 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Boeing 13.991,00 USD erwirtschaftet hatte.

Die Kennzahlen für Q2 2023 dürfte Boeing am 26.07.2023 präsentieren. Einen Blick in die Q2 2024-Bilanz können Boeing-Anleger Experten zufolge am 24.07.2024 werfen.

In der Boeing-Bilanz dürfte laut Analysten 2023 -1,471 USD je Aktie an Verlust ausgewiesen werden.

