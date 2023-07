Boeing Aktie News: Dow Jones Aktie Boeing am Montagvormittag mit angezogener Handbremse

Blick auf Boeing-Kurs

Die Aktie von Boeing hat am Montagvormittag nur geringe Kursbewegungen zu verzeichnen. Die Boeing-Aktie wies zuletzt kaum Veränderungen aus. Im AMEX-Handel notierte das Papier bei 212,83 USD.

Mit einem Kurs von 212,83 USD zeigte sich die Boeing-Aktie im AMEX-Handel um 22:15 Uhr kaum verändert. Bei 215,07 USD erreichte die Boeing-Aktie den bisherigen Tageshöchststand. Zwischenzeitlich weitete die Boeing-Aktie die Kursverluste bis auf ein Tagestief bei 212,55 USD aus. Zur Startglocke stand der Titel bei 213,25 USD. Zuletzt wechselten 4.121 Boeing-Aktien den Besitzer.

Bei 223,70 USD markierte der Titel am 13.06.2023 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Der aktuelle Kurs der Boeing-Aktie ist somit 5,11 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Der Anteilsschein verbuchte am 01.10.2022 Kursverluste bis auf 120,99 USD und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit Abgaben von 43,15 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 241,20 USD je Boeing-Aktie aus.

Boeing ließ sich am 26.04.2023 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 31.03.2023 beendeten Jahresviertel offengelegt. Der Verlust je Aktie belief sich auf -1,27 USD. Im Vorjahresquartal waren -2,75 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 28,09 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 17.921,00 USD ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 13.991,00 USD in den Büchern gestanden.

Boeing wird die nächste Bilanz für Q2 2023 voraussichtlich am 26.07.2023 vorlegen. Einen Blick in die Q2 2024-Bilanz können Boeing-Anleger Experten zufolge am 24.07.2024 werfen.

Experten gehen davon aus, dass Boeing im Jahr 2023 -1,471 USD je Aktie Verlust verbuchen wird.

