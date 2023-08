Boeing Aktie News: Dow Jones Aktie Boeing gewinnt am Mittag an Boden

Boeing im Fokus

Zu den bestplatzierten Aktien des Tages zählt am Donnerstagmittag der Anteilsschein von Boeing. Die Aktie notierte zuletzt mit Gewinnen. Im XETRA-Handel legte sie um 0,3 Prozent auf 216,50 EUR zu.

Um 11:24 Uhr sprang die Boeing-Aktie im XETRA-Handel an und legte um 0,3 Prozent auf 216,50 EUR zu. Zwischenzeitlich stieg die Boeing-Aktie sogar auf 217,20 EUR. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 217,00 EUR. Zuletzt stieg das XETRA-Volumen auf 833 Boeing-Aktien.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 01.08.2023 bei 221,10 EUR. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Boeing-Aktie somit 2,08 Prozent niedriger. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 122,78 EUR am 04.10.2022. Der aktuelle Kurs der Boeing-Aktie ist somit 43,29 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Experten gaben als mittleres Kursziel 246,20 USD an.

Boeing ließ sich am 26.07.2023 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.06.2023 beendeten Jahresviertel offengelegt. In Sachen EPS wurde ein Verlust von -0,82 USD je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Boeing -0,37 USD je Aktie generiert. Der Umsatz wurde auf 19.751,00 USD beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 16.681,00 USD umgesetzt worden waren.

Die Vorlage der Q3 2023-Finanzergebnisse wird für den 25.10.2023 terminiert.

Analysten gehen davon aus, dass Boeing 2023 einen Verlust in Höhe von -2,066 USD je Aktie ausweisen dürften.

