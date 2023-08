Boeing Aktie News: Dow Jones Aktie Boeing reagiert am Nachmittag positiv

Kursentwicklung im Fokus

Zu den Gewinnern des Tages zählt am Donnerstagnachmittag die Aktie von Boeing. Das Papier von Boeing konnte zuletzt klettern und stieg im New York-Handel um 1,2 Prozent auf 240,69 USD.

Die Boeing-Aktie konnte um 15:52 Uhr im New York-Handel zulegen und verteuerte sich um 1,2 Prozent auf 240,69 USD. Bei 241,25 USD markierte die Boeing-Aktie ihr bisheriges Tageshoch. Den Handelstag beging das Papier bei 238,45 USD. Bisher wurden via New York 104.075 Boeing-Aktien gekauft oder verkauft.

Am 02.08.2023 markierte das Papier bei 243,02 USD den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Derzeit notiert die Boeing-Aktie damit 0,96 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Bei einem Wert von 120,99 USD erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (01.10.2022). Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 49,73 Prozent.

Analysten bewerten die Boeing-Aktie im Durchschnitt mit 246,20 USD.

Am 26.07.2023 legte Boeing die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 30.06.2023 endete, vor. Dabei wurde ein Verlust je Aktie von -0,82 USD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal waren -0,37 USD je Aktie erwirtschaftet worden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 19.751,00 USD – ein Plus von 18,40 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Boeing 16.681,00 USD erwirtschaftet hatte.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 25.10.2023 erfolgen.

Experten prognostizieren für das Jahr 2023 einen Verlust in Höhe von -2,066 USD je Boeing-Aktie.

