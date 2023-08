Boeing Aktie News: Dow Jones Aktie Boeing präsentiert sich am Vormittag fester

Boeing im Blick

Die Aktie von Boeing gehört am Donnerstagvormittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Zuletzt konnte die Aktie von Boeing zulegen und verteuerte sich in der AMEX-Sitzung um 0,3 Prozent auf 238,69 USD.

Die Boeing-Aktie konnte um 22:15 Uhr im AMEX-Handel zulegen und verteuerte sich um 0,3 Prozent auf 238,69 USD. Das bisherige Tageshoch markierte die Boeing-Aktie bei 240,28 USD. Zum AMEX-Handelsstart notierte das Papier bei 240,28 USD. Über AMEX wurden im bisherigen Handelsverlauf 2.687 Boeing-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Am 02.08.2023 markierte das Papier bei 242,00 USD den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Mit einem Zuwachs von mindestens 1,39 Prozent könnte die Boeing-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 120,99 USD. Dieser Wert wurde am 01.10.2022 erreicht. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 49,31 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 246,20 USD.

Die Zahlen des am 30.06.2023 abgelaufenen Quartals präsentierte Boeing am 26.07.2023. In Sachen EPS wurde ein Verlust von -0,82 USD je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Boeing -0,37 USD je Aktie generiert. In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 19.751,00 USD in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 18,40 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte Boeing einen Umsatz von 16.681,00 USD eingefahren.

Boeing wird die nächste Bilanz für Q3 2023 voraussichtlich am 25.10.2023 vorlegen.

2023 dürfte Boeing einen Verlust von -2,066 USD verbuchen, davon gehen Experten aus.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Boeing-Aktie

NYSE-Wert Boeing-Aktie legt zu: Auslieferungen rückläufig

Dow Jones 30 Industrial-Wert Boeing-Aktie: So viel Gewinn hätte ein frühes Investment in Boeing eingefahren

Inflation, BIP, Gas & Co: Aktuelle Auswirkungen der Ukraine-Krise auf Konjunktur, Energiepreise und Aktien im Überblick