Boeing Aktie News: Dow Jones Aktie Boeing zieht am Dienstagnachmittag an

Die Aktie von Boeing gehört am Dienstagnachmittag zu den erfolgreicheren des Tages. Zuletzt ging es für das Boeing-Papier aufwärts. Im New York-Handel verteuerte es sich um 0,7 Prozent auf 189,88 USD.

Um 15:52 Uhr ging es für das Boeing-Papier aufwärts. Im New York-Handel verteuerte es sich um 0,7 Prozent auf 189,88 USD. Die Boeing-Aktie legte bis auf 191,72 USD an, der bisherige Tageshöchstkurs. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 190,01 USD. Von der Boeing-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 120.174 Stück gehandelt.

Der Anteilsschein kletterte am 02.08.2023 auf bis zu 243,02 USD und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. 27,99 Prozent Plus fehlen der Boeing-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 124,20 USD ab. Der aktuelle Kurs der Boeing-Aktie ist somit 34,59 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 244,33 USD für die Boeing-Aktie.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte Boeing am 26.07.2023 vor. Es wurde ein Verlust je Aktie von -0,82 USD gegenüber -0,37 USD im Vorjahresquartal verkündet. Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 18,40 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 19.751,00 USD umgesetzt, gegenüber 16.681,00 USD im Vorjahreszeitraum.

Voraussichtlich am 25.10.2023 dürfte Boeing Anlegern einen Blick in die Q3 2023-Bilanz gewähren. Experten kalkulieren am 23.10.2024 mit der Veröffentlichung der Q3 2024-Bilanz von Boeing.

Experten prognostizieren für das Jahr 2023 einen Verlust in Höhe von -3,791 USD je Boeing-Aktie.

