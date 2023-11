Boeing Aktie News: Dow Jones Aktie Boeing tendiert am Mittag fester

Kurs der Boeing

Die Aktie von Boeing zählt am Freitagmittag zu den bestplatzierten des Tages. Die Aktie legte zuletzt in der Tradegate-Sitzung 0,2 Prozent auf 181,50 EUR zu.

Um 11:55 Uhr sprang die Boeing-Aktie im Tradegate-Handel an und legte um 0,2 Prozent auf 181,50 EUR zu. Der Kurs der Boeing-Aktie legte bis auf ein Tageshoch von 181,70 EUR zu. Zum Tradegate-Handelsstart notierte das Papier bei 180,80 EUR. Von der Boeing-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 146 Stück gehandelt.

Bei 221,30 EUR markierte der Titel am 01.08.2023 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Boeing-Aktie mit einem Kursplus von 21,93 Prozent wieder erreichen. Am 17.11.2022 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 163,14 EUR nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Boeing-Aktie 11,25 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 245,86 USD aus.

Am 25.10.2023 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 30.09.2023 abgelaufenen Jahresviertel vor. Das Ergebnis je Aktie fiel negativ aus. Der Verlust je Papier wurde auf -3,26 USD beziffert. Im Vorjahresviertel waren -6,18 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz lag bei 18.104,00 USD – das entspricht einem Zuwachs von 13,46 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 15.956,00 USD erwirtschaftet worden.

Mit der Q4 2023-Bilanzvorlage von Boeing wird am 31.01.2024 gerechnet.

Laut Analysten dürfte Boeing im Jahr 2023 einen Verlust in Höhe von -5,988 USD einfahren.

