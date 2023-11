Boeing Aktie News: Dow Jones Aktie Boeing legt am Freitagnachmittag zu

Kurs der Boeing

Zu den Gewinnern des Tages zählt am Freitagnachmittag die Aktie von Boeing. Zuletzt stieg die Boeing-Aktie. In der New York-Sitzung kletterte das Papier um 1,5 Prozent auf 196,29 USD.

Das Papier von Boeing legte um 15:53 Uhr zu und stieg im New York-Handel um 1,5 Prozent auf 196,29 USD. Kurzfristig markierte die Boeing-Aktie bei 197,07 USD ihr bisheriges Tageshoch. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 195,00 USD. Im New York-Handel wechselten bis jetzt 133.715 Boeing-Aktien den Besitzer.

Am 02.08.2023 markierte das Papier bei 243,02 USD den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 23,81 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Kursverluste drückten das Papier am 18.11.2022 auf bis zu 168,68 USD und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Der derzeitige Kurs der Boeing-Aktie liegt somit 16,37 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 245,86 USD aus.

Am 25.10.2023 äußerte sich Boeing zu den Kennzahlen des am 30.09.2023 ausgelaufenen Quartals. Der Verlust je Aktie belief sich auf -3,26 USD. Im Vorjahresquartal waren -6,18 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Das vergangene Quartal hat Boeing mit einem Umsatz von insgesamt 18.104,00 USD abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 15.956,00 USD erwirtschaftet worden waren, um 13,46 Prozent gesteigert.

Die Vorlage der Q4 2023-Finanzergebnisse wird für den 31.01.2024 terminiert.

Für das Jahr 2023 gehen Analysten von einem Boeing-Verlust in Höhe von -5,988 USD je Aktie aus.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Boeing-Aktie

Schwacher Handel: Dow Jones fällt zum Handelsende zurück

Zurückhaltung in New York: Dow Jones gibt am Nachmittag nach

Minuszeichen in New York: Dow Jones verbucht mittags Verluste