Boeing Aktie News: Dow Jones Aktie Boeing schiebt sich am Freitagvormittag vor

Zu den bestplatzierten Aktien des Tages zählt am Freitagvormittag der Anteilsschein von Boeing. Zuletzt wies die Boeing-Aktie Gewinne aus. In der AMEX-Sitzung ging es für das Papier um 0,9 Prozent auf 193,63 USD nach oben.

Die Aktie legte um 22:15 Uhr in der AMEX-Sitzung 0,9 Prozent auf 193,63 USD zu. Im Tageshoch stieg die Boeing-Aktie bis auf 196,99 USD. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 195,06 USD. Der Tagesumsatz der Boeing-Aktie belief sich zuletzt auf 4.337 Aktien.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 02.08.2023 bei 242,00 USD. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 24,98 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 167,29 USD am 10.11.2022. Mit einem Kursverlust von 13,60 Prozent würde die Boeing-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Analysten bewerten die Boeing-Aktie im Durchschnitt mit 245,86 USD.

Die Bilanz zum am 30.09.2023 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Boeing am 25.10.2023. Der Verlust je Aktie wurde auf -3,26 USD beziffert. Im Vorjahresquartal hatte das Boeing ein Ergebnis je Aktie von -6,18 USD vermeldet. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Boeing in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 13,46 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 18.104,00 USD im Vergleich zu 15.956,00 USD im Vorjahresquartal.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 31.01.2024 erfolgen.

Experten prognostizieren für das Jahr 2023 einen Verlust in Höhe von -5,988 USD je Boeing-Aktie.

