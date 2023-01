Boeing Aktie News: Dow Jones Aktie Anleger schicken Boeing am Mittwochvormittag auf rotes Terrain

Die Aktionäre schickten das Papier von Boeing nach unten. In der XETRA-Sitzung verlor die Aktie um 09:22 Uhr 0,2 Prozent auf 193,20 EUR. Die Boeing-Aktie wertet zwischenzeitlich bis auf 192,02 EUR ab. Den XETRA-Handel startete das Papier bei 192,02 EUR. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 263 Boeing-Aktien.

Am 18.01.2022 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 202,00 EUR und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. 4,36 Prozent Plus fehlen der Boeing-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Am 14.06.2022 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 108,76 EUR und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Mit Abgaben von 77,64 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 219,17 USD je Boeing-Aktie aus.

Boeing ließ sich am 26.10.2022 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.09.2022 beendeten Jahresviertel offengelegt. Der Verlust je Aktie belief sich auf -6,18 USD. Im Vorjahresquartal hatten -0,60 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite standen 15.956,00 USD in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 15.278,00 USD umgesetzt.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q4 2022 dürfte Boeing am 25.01.2023 vorlegen. Die Veröffentlichung der Boeing-Ergebnisse für Q4 2023 erwarten Experten am 31.01.2024.

Analysten erwarten für 2022 einen Verlust in Höhe von -7,992 USD je Boeing-Aktie.

