Boeing Aktie News: Dow Jones Aktie Boeing gibt am Nachmittag ab

Die Aktie von Boeing gehört am Donnerstagnachmittag zu den Verlierern des Tages. Das Papier von Boeing befand sich zuletzt im Sinkflug und gab im New York-Handel 1,3 Prozent auf 224,88 USD ab.

Die Boeing-Aktie notierte im New York-Handel um 15:53 Uhr mit Abschlägen von 1,3 Prozent bei 224,88 USD. In der Spitze büßte die Boeing-Aktie bis auf 224,59 USD ein. Mit einem Wert von 228,00 USD ging der Anteilsschein in den Handelstag. Bisher wurden via New York 214.124 Boeing-Aktien gekauft oder verkauft.

Am 22.12.2023 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 267,54 USD und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Der derzeitige Kurs der Boeing-Aktie liegt somit 15,95 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Am 26.10.2023 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 176,25 USD und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Mit einem Kursverlust von 21,62 Prozent würde die Boeing-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Das durchschnittliche Kursziel liegt für die Boeing-Aktie bei 274,13 USD.

Boeing ließ sich am 25.10.2023 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.09.2023 beendeten Jahresviertel offengelegt. Für das jüngste Jahresviertel wies das Unternehmen ein EPS von -3,26 USD je Aktie aus. Ein Jahr zuvor hatte bei Boeing ein EPS von -6,18 USD in den Büchern gestanden. In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 18.104,00 USD in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 13,46 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte Boeing einen Umsatz von 15.956,00 USD eingefahren.

Für das laufende Jahresviertel Q4 2023 wird am 31.01.2024 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Experten terminieren die Vorlage der Q4 2024-Bilanz auf den 29.01.2025.

Experten prognostizieren für das Jahr 2023 einen Verlust in Höhe von -5,969 USD je Boeing-Aktie.

