Boeing Aktie News: Dow Jones Aktie Boeing tendiert am Dienstagnachmittag schwächer

11.02.25 16:09 Uhr

Die Aktie von Boeing gehört am Dienstagnachmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Boeing-Aktie stand in der New York-Sitzung zuletzt 0,5 Prozent im Minus bei 179,63 USD.

Die Boeing-Aktie musste um 15:52 Uhr im New York-Handel abgeben und fiel um 0,5 Prozent auf 179,63 USD. In der Spitze fiel die Boeing-Aktie bis auf 177,67 USD. Bei 179,78 USD startete der Titel in den New York-Handelstag. Zuletzt wurden via New York 106.802 Boeing-Aktien umgesetzt. Bei 209,74 USD markierte der Titel am 13.02.2024 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 16,76 Prozent über dem aktuellen Kurs der Boeing-Aktie. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 137,07 USD ab. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 23,69 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Boeing-Aktie. Im Jahr 2024 erhielten Boeing-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 0,000 USD. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 0,077 USD. Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 205,00 USD. Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte Boeing am 28.01.2025 vor. Boeing vermeldete für das jüngste Quartal einen Verlust je Aktie von -5,46 USD. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von -0,04 USD je Aktie erwirtschaftet. In Sachen Umsatz präsentierte das Unternehmen 15,24 Mrd. USD – eine Minderung von 30,77 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte der Konzern einen Umsatz von 22,02 Mrd. USD eingefahren. Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q1 2025 dürfte Boeing am 23.04.2025 vorlegen. Experten gehen davon aus, dass Boeing im Jahr 2025 -0,976 USD je Aktie Verlust verbuchen wird. Redaktion finanzen.net Die aktuellsten News zur Boeing-Aktie Dow Jones 30 Industrial-Titel Boeing-Aktie: So viel Verlust hätte eine Boeing-Investition von vor einem Jahr eingebracht Die Expertenmeinungen zur Boeing-Aktie im Januar 2025 Schwache Performance in New York: Dow Jones zeigt sich zum Handelsende leichter

