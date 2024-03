Boeing Aktie News: Dow Jones Aktie Boeing am Montagnachmittag billiger

Blick auf Aktienkurs

Zu den Verlierern des Tages zählt am Montagnachmittag die Aktie von Boeing. Die Boeing-Aktie gab im New York-Handel zuletzt um 3,3 Prozent auf 192,00 USD nach.

Die Boeing-Aktie rutschte in der New York-Sitzung um 15:53 Uhr um 3,3 Prozent auf 192,00 USD ab. Bei 189,80 USD markierte die Boeing-Aktie ihr bisheriges Tagestief. Bei 193,75 USD startete der Titel in den New York-Handelstag. Bisher wurden via New York 620.418 Boeing-Aktien gekauft oder verkauft.

Bei 267,54 USD erreichte der Titel am 22.12.2023 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Boeing-Aktie derzeit noch 39,34 Prozent Luft nach oben. Der Anteilsschein verbuchte am 26.10.2023 Kursverluste bis auf 176,25 USD und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 8,20 Prozent.

Boeing-Anleger erhielten im Jahr 2023 eine Dividende von 0,000 USD, Analysten gehen in diesem Jahr von 0,334 USD aus. Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 262,88 USD für die Boeing-Aktie.

Die Zahlen des am 31.12.2023 abgelaufenen Quartals präsentierte Boeing am 31.01.2024. Boeing vermeldete für das jüngste Quartal einen Verlust je Aktie von -0,47 USD. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von -1,75 USD je Aktie erwirtschaftet. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 22.018,00 USD – ein Plus von 10,20 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Boeing 19.980,00 USD erwirtschaftet hatte.

Die Kennzahlen für Q1 2024 dürfte Boeing am 24.04.2024 präsentieren.

In der Boeing-Bilanz dürfte laut Analysten 2024 3,76 USD je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

