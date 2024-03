Boeing Aktie News: Dow Jones Aktie Boeing verzeichnet am Montagvormittag Verluste

Aktie im Blick

Die Aktie von Boeing gehört am Montagvormittag zu den Verlierern des Tages. Die Boeing-Aktie notierte zuletzt im Tradegate-Handel in Rot und verlor 0,8 Prozent auf 180,42 EUR.

Die Boeing-Aktie musste um 09:20 Uhr Verluste hinnehmen. Im Tradegate-Handel ging es um 0,8 Prozent auf 180,42 EUR abwärts. Die Boeing-Aktie sank bis auf 179,68 EUR. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 181,10 EUR. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 3.429 Boeing-Aktien umgesetzt.

Bei 243,40 EUR markierte der Titel am 15.12.2023 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Gewinne von 34,91 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Bei 167,00 EUR fiel das Papier am 27.10.2023 auf ein 52-Wochen-Tief. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 7,44 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Nachdem im Jahr 2023 0,000 USD an Boeing-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 0,334 USD aus. Analysten bewerten die Boeing-Aktie im Durchschnitt mit 262,88 USD.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte Boeing am 31.01.2024 vor. Boeing vermeldete für das jüngste Quartal einen Verlust je Aktie von -0,47 USD. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von -1,75 USD je Aktie erwirtschaftet. Auf der Umsatzseite standen 22.018,00 USD in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 19.980,00 USD umgesetzt.

Voraussichtlich am 24.04.2024 dürfte Boeing Anlegern einen Blick in die Q1 2024-Bilanz gewähren.

Der Gewinn 2024 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 3,76 USD je Boeing-Aktie belaufen.

