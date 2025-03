Boeing Aktie News: Dow Jones Aktie Boeing verbilligt sich am Nachmittag

Aktie im Blick

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Dienstagnachmittag die Aktie von Boeing. Zuletzt ging es für die Boeing-Aktie nach unten. Im New York-Handel fiel das Papier um 1,3 Prozent auf 146,21 USD.

Werte in diesem Artikel

Um 15:48 Uhr ging es für die Boeing-Aktie nach unten. Im New York-Handel fiel das Papier um 1,3 Prozent auf 146,21 USD. Der Kurs der Boeing-Aktie gab im heutigen Tagestief bis auf 145,78 USD nach. Zur Startglocke stand der Titel bei 148,00 USD. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 306.388 Boeing-Aktien.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 196,93 USD. Dieser Kurs wurde am 01.08.2024 erreicht. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 34,69 Prozent. Am 16.11.2024 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 137,07 USD und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 6,25 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Boeing-Aktie.

Im Jahr 2024 wurde eine Dividende in Höhe von 0,000 USD an Boeing-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 0,071 USD. Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 205,00 USD aus.

Die Bilanz zum am 31.12.2024 abgelaufenen Quartal legte Boeing am 28.01.2025 vor. In Sachen EPS wurde ein Verlust von -5,46 USD je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Boeing -0,04 USD je Aktie generiert. Der Umsatz lag bei 15,24 Mrd. USD – das entspricht einem Abschlag von 30,77 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 22,02 Mrd. USD erwirtschaftet worden.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q1 2025 dürfte Boeing am 23.04.2025 präsentieren.

Laut Analysten dürfte Boeing im Jahr 2025 einen Verlust in Höhe von -1,138 USD einfahren.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Boeing-Aktie

Dow Jones 30 Industrial-Papier Boeing-Aktie: So viel Verlust hätte ein Boeing-Investment von vor einem Jahr eingebracht

Aufschläge in New York: Dow Jones klettert zum Handelsende

Gute Stimmung in New York: nachmittags Gewinne im Dow Jones