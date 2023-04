Boeing Aktie News: Dow Jones Aktie Boeing am Vormittag in Rot

Aktien in diesem Artikel Boeing 192,70 EUR

Die Boeing-Aktie musste um 22:15 Uhr Verluste hinnehmen. Im AMEX-Handel ging es um 0,4 Prozent auf 210,21 USD abwärts. Bei 210,21 USD markierte die Boeing-Aktie ihr bisheriges Tagestief. Den Handelstag beging das Papier bei 210,78 USD. Die Anzahl der bisher gehandelten Boeing-Aktien beläuft sich auf 3.288 Stück.

Bei 220,45 USD markierte der Titel am 15.02.2023 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Der aktuelle Kurs der Boeing-Aktie ist somit 4,65 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Bei 113,27 USD fiel das Papier am 15.06.2022 auf ein 52-Wochen-Tief. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 85,58 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 235,67 USD je Boeing-Aktie aus.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Boeing am 25.01.2023. Der Verlust je Aktie belief sich auf -1,75 USD. Im Vorjahresquartal hatten -7,69 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Beim Umsatz wurden 19.980,00 USD gegenüber 14.793,00 USD im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q1 2023 dürfte Boeing am 26.04.2023 vorlegen. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q1 2024-Bilanz auf den 24.04.2024.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Boeing einen Verlust von -0,216 USD je Aktie in der Bilanz 2023 stehen haben dürfte.

