Boeing Aktie News: Dow Jones Aktie Boeing am Donnerstagnachmittag mit Kursabschlägen

Die Aktie von Boeing gehört am Donnerstagnachmittag zu den Verlustbringern des Tages. Zuletzt ging es für die Boeing-Aktie nach unten. Im New York-Handel fiel das Papier um 1,4 Prozent auf 172,10 USD.

Die Boeing-Aktie rutschte in der New York-Sitzung um 15:52 Uhr um 1,4 Prozent auf 172,10 USD ab. Die Abwärtsbewegung der Boeing-Aktie ging bis auf 171,75 USD. Bei 174,26 USD ging der Anteilsschein in den New York-Handel. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 185.406 Boeing-Aktien.

Am 22.12.2023 markierte das Papier bei 267,54 USD den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Der aktuelle Kurs der Boeing-Aktie ist somit 55,46 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Am 11.04.2024 gab der Anteilsschein bis auf 171,75 USD nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 0,20 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Nach 0,000 USD im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 0,364 USD je Boeing-Aktie. Das durchschnittliche Kursziel liegt für die Boeing-Aktie bei 256,63 USD.

Boeing ließ sich am 31.01.2024 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 31.12.2023 beendeten Jahresviertel offengelegt. Es wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von -0,47 USD vermeldet. Im Vorjahresvergleich waren -1,75 USD erwirtschaftet worden. Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 10,20 Prozent auf 22.018,00 USD aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 19.980,00 USD in den Büchern gestanden.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 24.04.2024 erfolgen. Die Veröffentlichung der Boeing-Ergebnisse für Q1 2025 erwarten Experten am 23.04.2025.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2024 auf 0,653 USD je Aktie belaufen.

