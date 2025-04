Boeing Aktie News: Dow Jones Aktie Boeing am Nachmittag mit Einbußen

Boeing im Fokus

Die Aktie von Boeing gehört am Freitagnachmittag zu den Verlierern des Tages. Zuletzt ging es für die Boeing-Aktie nach unten. Im New York-Handel fiel das Papier um 0,4 Prozent auf 154,85 USD.

Die Boeing-Aktie stand in der New York-Sitzung um 15:51 Uhr 0,4 Prozent im Minus bei 154,85 USD. In der Spitze büßte die Boeing-Aktie bis auf 152,74 USD ein. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 154,75 USD. Im heutigen Handel wurden bisher 131.372 Boeing-Aktien umgesetzt.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 01.08.2024 bei 196,93 USD. Derzeit notiert die Boeing-Aktie damit 21,37 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 08.04.2025 bei 128,92 USD. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 16,75 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Boeing-Anleger erhielten im Jahr 2024 eine Dividende von 0,000 USD, Analysten gehen in diesem Jahr von 0,041 USD aus. Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 205,75 USD.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte Boeing am 28.01.2025 vor. Für das jüngste Jahresviertel wies das Unternehmen ein EPS von -5,46 USD je Aktie aus. Ein Jahr zuvor hatte bei Boeing ein EPS von -0,04 USD in den Büchern gestanden. Umsatzseitig standen 15,24 Mrd. USD in den Büchern – ein Minus von 30,77 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Boeing 22,02 Mrd. USD erwirtschaftet hatte.

Mit der Q1 2025-Bilanzvorlage von Boeing wird am 23.04.2025 gerechnet. Mit der Vorlage der Q1 2026-Bilanz von Boeing rechnen Experten am 29.04.2026.

Experten-Schätzungen zufolge dürfte für 2025 ein Verlust in Höhe von -1,324 USD je Boeing-Aktie in den Büchern stehen.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Boeing-Aktie

Erste Schätzungen: Boeing präsentiert Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel

Dow Jones 30 Industrial-Papier Boeing-Aktie: So viel hätte eine Investition in Boeing von vor einem Jahr gekostet

Dow Jones aktuell: Dow Jones-Anleger treten schlussendlich den Rückzug an